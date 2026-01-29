El Gobierno de Almeida ve "campañas de presión" y "vetos cruzados" tras el aplazamiento del ciclo de Reverte en Sevilla

Archivo - La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, durante la reapertura de la tienda FNAC Callao, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, cree que detrás del aplazamiento del ciclo de Arturo Pérez-Reverte en Sevilla hay "campañas de presión", a su juicio "lamentables", que evidencian "vetos cruzados" en el terreno de la literatura.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios en el Palacio de Liria, después de conocerse el aplazamiento de la XI edición de Letras en Sevilla, según Pérez-Reverte, ante posibles manifestaciones y "presiones" de "grupos de ultraizquierda", citando en concreto a Podemos.

Un aplazamiento que fue celebrado por el escritor David Uclés, quien había cancelado anteriormente su participación en este evento porque no quería compartir espacio con el expresidente del Gobierno, José María Aznar, ni con el ex secretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

"Me parece lamentable que se empiecen a dibujar vetos cruzados también el terreno de la literatura y yo no sé si ha sido consciente de David Uclés del melón que ha abierto con esta historia, es realmente triste", ha trasladado Rivera de la Cruz.

Frente a ello, la delegada apuesta por la literatura como un espacio en el que todo el mundo puede sentarse, hablar, compartir y discutir. Del mismo modo, ha rechazado que se pongan "condiciones" para participar o no en un evento. "Me parece lamentable, me parece que es todo lo contrario a lo que uno tiene en la cabeza cuando habla de cultura en general y literatura en particular", ha zanjado.