El Gobierno de Ayuso apoya el cierre del centro de Pozuelo y cree que Sánchez tiene "alergia a cumplir las leyes"

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha apoyado este jueves el cierre temporal del centro de inmigrantes que ha anunciado el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y ha acusado al presidente, Pedro Sánchez, y al delegado del Gobierno, Francisco martín, de tener "alergia a cumplir las leyes".

En declaraciones a los medios, García Martín ha defendido que el Consistorio está "aplicando la normativa" ante un centro que "no reúne las condiciones" y "por tanto no puede utilizarse de manera permanente para la acogida de inmigrantes y en general para ser un centro que pueda acoger a personas que pernoctan".

"Los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid gestionan y lo hacen bien y además cumplen las normas y atienden sus propias competencias y ese centro no está habilitado para poder ser un centro de acogida permanente", ha afirmado.

Para García Martín, el Ayuntamiento de Pozuelo "lo que está haciendo es cumplir las normas" y le está diciendo "a otra administración que no puede utilizar una instalación que no está prevista para el uso residencial para la acogida de personas".

A su vez, ha justificado la coincidencia en el tiempo del anuncio del cierre y del recurso de la Comunidad al decreto migratorio del Gobierno porque cada uno está "ejerciendo sus competencias".

PIDE EL CIERRE DE "TRES MACROCAMPAMENTOS"

El responsable regional ha pedido también al Gobierno central el "cierre inmediato" de los que ha denominado como "tres macrocampamentos que ha abierto" en la región, apuntando a los centros de acogida de Alcalá de Henares, Carabanchel y el mencionado en Pozuelo.

García Martín ha reprochado que "la única medida de política migratoria que ponga en marcha" el Ejecutivo central sea "repartir en las distintas comunidades autónomas a personas" que han llegado desde rutas como la canaria o la del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. "Lo único que saben es echar balones fuera y tratar de criticar y de cuestionar las decisiones que toman otras administraciones públicas", ha criticado.

Preguntado por las declaraciones del delegado del Gobierno apuntando a que no ha recibido ninguna comunicación sobre el cierre del espacio, el consejero ha comentado que "no tiene por qué tener ningún conocimiento" porque "lógicamente" a quién el Ayuntamiento de Pozuelo informará a los titulares de la instalación.

García Martín ha censurado que el delegado del Gobierno "lo único que hace es enredar y no solucionar ninguno de los problemas" de la Comunidad. Al hilo, le ha llamado a dedicarse a "mejorar y garantizar la seguridad de todos y cada uno de los municipios".

DEJA EN EL GOBIERNO LA RESPONSABILIDAD DE REUBICAR

En cuanto a las personas que actualmente se ubicaban en las instalaciones de Pozuelo, el consejero ha señalado que Administración General del Estado tiene la competencia de política migratoria y "por tanto tiene que darles una solución".

De todos modos, el responsable cree que "lo más importante" es "atajar el problema" para que disminuya el flujo migratorio. "Por un tema de humanidad", ha argumentado, ha solicitado "poner freno a la situación" para mejorar la capacidad y la calidad asistencial de quienes lleguen.

"Tendrá que hablar con los socios de la Unión Europea para poner freno. Nos están mirando todos los países de la UE con muchísimo recelo, porque insisto, tenemos las fronteras más permeables de la Unión, no tenemos ningún tipo de política migratoria", ha recriminado.

García Martín considera que hay "un gobierno que no gobierna" y que, por tanto, "si no gobierna o no sabe gobernar, lo que tiene que hacer es dar un paso atrás y que sean los ciudadanos los que elijan a otro.