Archivo - Un autobús de EMT y otro interurbano en el intercambiador de Plaza de Castilla - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha apremiado este martes al Ejecutivo central de Pedro Sánchez a pagar los 311 millones de euros que adeuda a la Comunidad de Madrid por las ayudas al transporte público de 2026.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha anunciado este martes que el Gobierno ha prorrogado los actuales descuentos al transporte público para 2027 mediante la aprobación de un real decreto-ley de medidas de promoción del uso de este transporte.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez, ha criticado una medida acordada en "un Consejo de Ministros político" a pocos días de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre.

Asimismo, ha censurado "una sucesión" de "medidas de marcado carácter electoralista" a las que se ha dado luz verde "aprovechando el dinero de todos los españoles" y "forzado precisamente por la convocatoria de estas elecciones".

"Anunciar nuevas ayudas es lo correcto pero también hay que pagar las que ya están comprometidas", ha subrayado en un mensaje en su cuenta personal de la red social 'X'. En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo central "todavía no ha abonado las correspondientes a 2026 generando una deuda con la Comunidad de Madrid de más de 300 millones de euros".

Según ha apuntado, se anuncia esa bonificación de la tarifa de transportes para el próximo año cuando todavía no se ha trasferido al Gobierno regional la cuantía correspondiente a la de 2026, "que asciende a 311 millones" de euros, obligando de este modo a la Comunidad a "hacer un esfuerzo presupuestario notable".

Así, tras recordar que en años anteriores el Gobierno central "esperó casi hasta el último día del año" para aprobar la transferencia de estos fondos, el consejero ha exhortado al Ejecutivo central a cubrir "a tiempo" y sin retrasos esta bonificación.