El Gobierno de Ayuso asegura que llegará a 2027 "más fuerte que nunca" frente a la "desintegración" de la oposición

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante la presentación del avatar SOL, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este miércoles que el PP llegará a 2027, año electoral en la región, "más fuerte que nunca", frente a la "desintegración" de la oposición.

Así ha respondido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que recientemente algunos representantes hayan confirmado su intención de presentarse para hacer frente a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como es el caso de la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid regional, Mónica García.

Frente a ello, García Martín ha reivindicado que el Gobierno autonómico estos años ha "cumplido compromisos" y su programa de Gobierno frente a los "procesos de desintegración" de otros, "ya se llame Más Madrid o PSOE".

"Nosotros no vamos a entrar y, lógicamente, nos presentaremos a las elecciones dentro de un año con una hoja de servicio donde podremos demostrarle a los madrileños que hemos cumplido con todo aquello que nos comprometimos y que, por tanto, la presidenta Isabel Díaz Ayuso dejará una región mejor de como la encontró hace cuatro años", ha defendido.