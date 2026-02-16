Gobierno de Ayuso asegura que "todo lo que rodea" a Sánchez "se convierte en corrupción" tras acusaciones contra Cabezón

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este lunes que "todo lo que rodea" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se convierte en corrupción".

Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas desde Talamanca del Jarama, después de que 'El Confidencial' haya publicado que el adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, Borja Cabezón, empleó "empresas falsas y testaferros costarricenses para eludir impuestos", y ante lo que el PP nacional ha pedido al PSOE que lo eche de su Ejecutiva.

El también portavoz del Gobierno autonómico ha señalado que Cabezón es una persona de "máxima confianza" de Sánchez y que podría "haber utilizado presuntamente empresas pantalla para evasión de impuestos".

"Aquí la gran pregunta es qué hay más que conocer. Todo lo que rodea al presidente del Gobierno se convierte en corrupción, se convierte en evasión de impuestos", ha censurado, a la vez que ha destacado que el PSOE ya "ha tocado fondo" y "hay que poner fin a esta agonía".