Gobierno de Ayuso carga contra la "corrupción política y económica que salpica" a Sánchez tras juicio sobre mascarillas

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha cargado este miércoles contra la "corrupción política y económica que salpica" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el último día del juicio celebrado en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

"Se trata del segundo caso de corrupción juzgado por el alto tribunal tras la condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos", ha criticado el consejero.

Considera que el juicio ha dejado dos cosas claras, que la corrupción "ha campado a sus anchas por el partido y el Gobierno de Sánchez" y que la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, "pudiendo hacer lo correcto, ha hecho lo esperado y se ha comportado haciendo de correa de transmisión del sanchismo" permitiendo que un nuevo acuerdo con Aldama "comprometiera aún más la situación de los pupilos de Sánchez".