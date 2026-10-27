El Gobierno de Ayuso censura que la izquierda "aliente manifestaciones violentas" y que la Policía esté "maniatada"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en el Foro Iberoamericano de la Hispanidad: tradición jurídica hispánica - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha censurado este martes que la izquierda esté "alentando manifestaciones violentas" y que la Policía esté "maniatada" a la hora de actuar contra estos "violentos".

Lo ha afirmado así en declaraciones a 'Telemadrid', recogidas por Europa Press, tras los altercados en Bilbao que han provocado la detención de 19 personas, entre ellas siete menores de edad, a los que se suman los ocurridos en Barcelona durante el fin de semana.

"El propio Más Madrid en la Asamblea dijo que no habría paz en las calles, y es lo que estamos viendo en las calles de la ciudad de Madrid, pero también lo estamos viendo en otras ciudades, como Avilés, A Coruña, Barcelona y como Bilbao ayer mismo", ha afirmado el consejero.

Considera que son las consecuencias de las "políticas de la izquierda" que está fomentando actos "violentos de manera constante" mientras la Policía está "maniatada" por un Ministerio de Interior y una Delegación de Gobierno que no da "esas órdenes necesarias para que los violentos dejen de actuar".