Gobierno de Ayuso cree que el alcalde de Móstoles "ahora tiene que defenderse" e insiste en la presunción de inocencia

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este martes que el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, "ahora tiene que defenderse" y ha insistido en su presunción de inocencia, tras ser citado a declarar como querellado por un caso de presunto acoso sexual y laboral.

"El alcalde de Móstoles va a poder defenderse ahora de todas esas acusaciones que se han producido, y lo más importante es que va a poder seguir trabajando por los mostoleños, trabajando por un una ciudad que no ha dejado de mejorar desde que él tiene esa responsabilidad desde el Gobierno", ha reivindicado el consejero en declaraciones a los periodistas desde la plaza de República Dominicana.

Así, ha insistido en que se tiene que defender de un caso que "algunos han intentado fabricar", en alusión al PSOE, que tiene "más de 120 imputados y que no pide la dimisión para ninguno de ellos" mientras pide que dimita una persona que tiene "derecho a defenderse".

Después de que el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, asegurara que "sigue abierto" el expediente informativo sobre el alcalde de Móstoles, el portavoz ha señalado que no le corresponde a él valorar esta situación y que son "los órganos del partido quienes se podrán pronunciar" sobre esta cuestión.

"Yo creo que los mostoleños tienen confianza en su alcalde, que ha demostrado ser un muy buen gestor y que le ha sentado muy bien ese Gobierno de un Partido Popular a una ciudad como Móstoles, que es la segunda ciudad más importante de nuestra región", ha defendido.