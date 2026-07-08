Gobierno de Ayuso cree que los madrileños ya conocen "los efectos nocivos" de Mónica García y Maestre en Madrid

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este miércoles que los madrileños ya conocen los "efectos nocivos" que tienen las líderes de Más Madrid, Mónica García y Rita Maestre, en la región y en la ciudad.

Lo ha trasladado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que García fuera elegida como candidata a la Presidencia de la Comunidad en 2027, con el 80% de los votos en las primarias, y Rita Maestre fuera elegida para encabezar la candidatura a nivel municipal en la capital, también con más del 80% de los apoyos.

Pese a subrayar que no le gusta "meterse en líos de los partidos de la oposición", ha expresado que García es "la peor ministra de Sanidad" y es "muy nociva" para los intereses del sistema público sanitario. A ello, ha añadido que Maestre fue concejala con Manuela Carmena durante "cuatro años perdidos" en Madrid.

Sobre el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, y tras anunciar que se presentara también a primarias, el portavoz del Gobierno regional ha afirmado que es "un delegado del sanchismo". "Los madrileños están vacunados contra el sanchismo. Ya sabemos lo que trae detrás, que es más pobreza", ha valorado.