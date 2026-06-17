Gobierno de Ayuso cree que Sánchez es "un virus troyano" para España y subraya el papel de Zapatero como su "testaferro"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante el encuentro informativo con los medios de comunicación - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "un virus troyano" para España presidiendo un Gobierno "zombie y muerto políticamente" con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como "testaferro".

Lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha señalado que está siendo una "semana horribilis" para Sánchez poniendo el foco en concreto en la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, "presunto testaferro" de Sánchez y acusado por varios delitos, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales, entre otros.

"Algunos le llamaron hombre de estado, era desde luego ese faro moral del PSOE y hoy ese faro moral comparece ante la Audiencia Nacional acusado de graves delitos y de corrupción. Esa es la fotografía del sanchismo que estamos viendo hoy", ha lamentado.