El Gobierno de Ayuso critica falta de información sobre bonificaciones al transporte y mantendrá sus descuentos

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este martes la falta de información sobre las bonificaciones al transporte por parte del Gobierno de la nación y ha afirmado que mantendrá sus descuentos.

"Efectivamente esperamos que pueda ser aprobada esa subvención extraordinaria, pero es que las comunidades autónomas y los ayuntamientos que tenemos competencias no hemos podido conocer absolutamente nada", ha señalado el consejero en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Así, ha insistido en que si el Ministerio de Transportes mantiene esas ayudas desde la Comunidad "harán lo propio", si bien le ha exigido "más ambición" porque de toda la financiación al transporte público en la Comunidad de Madrid el Ministerio "tan solo aporta el 6%".

"No conocemos en qué medida las va a mantener, más allá de lo que hemos leído en prensa y los medios de comunicación, y hasta que no conozcamos la letra pequeña del propio decreto, no nos podemos pronunciar porque ni siquiera sabemos cómo van a quedar esas bonificaciones extraordinarias", ha valorado García Martín.

A ello, ha añadido que el abono único transporte 60 euros lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sin diálogo y sin hablar con las comunidades autónomas", a la vez que ha trasladado que le preocupa que con este abono "muchos usuarios pagarían más" en la región.

Considera así que son de nuevo "cantos de sirena" del ministro (Óscar) Puente para "tapar otros escándalos del propio Gobierno".

El Gobierno informó de que aprobará en el Consejo de Ministros de este martes un real decreto ley que incluirá la prórroga de los descuentos al transporte, así como la creación de un abono único por 60 euros mensuales.

Este abono, que costará 30 euros para los jóvenes menores de 26 años y permitirá para viajar en todos los trenes de Cercanías y Media Distancia de Renfe, así como en los autobuses de largo recorrido, entrará en vigor el próximo 19 de enero y no sustituirá a los otros billetes o bonos que se comercializan actualmente.

De esta forma, seguirá siendo posible comprar el abono de 20 euros mensuales que ya existe para todos los Cercanías del país o el resto de abonos autonómicos o bonos mensuales de Media Distancia.