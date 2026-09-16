Gobierno de Ayuso critica que Óscar López acuse a los jueces de "ser unos delincuentes" solo por "hacer su trabajo"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles al secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital, Óscar López, acuse a los jueves de "ser unos delincuentes" solo por "hacer su trabajo".

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que el ministro calificara de "salvajada" la suspensión de la llamada 'ley de nietos' por el Tribunal Supremo y hablara de "jueces que son salvapatrias". Es más, dijo que hay "lobos solitarios" que están en "derrocar" al Gobierno de Pedro Sánchez.

También, ha criticado que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, acusara a los jueces del Alto Tribunal de "hacer política" para tratar de "adulterar el censo electoral". "No sé si queda alguien más a quien atacar por parte de este Gobierno. La verdad es que en este momento ninguno de los dos está capacitado para seguir como ministro después de estas declaraciones y el presidente del Gobierno si fuera un presidente decente debería cesarlos de inmediato", ha valorado el consejero.

En concreto, y sobre la 'ley de nietos', ha cargado contra el intento del Gobierno de "adulterar" el proceso electoral con una ley de nietos' "descarada" que ha permitido que más de 5.000 personas se hayan dado de alta en municipios "que ni siquiera existían en 1955", como por ejemplo Tres Cantos, o en Madarcos "donde ya hay casi más votantes en el exterior que en el propio municipio".