Gobierno de Ayuso critica a "pepitos grillos" que analizan sus palabras sobre lehendakari y que intentan "sacar punta"

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles a los "pepitos grillos" que analizan sus palabras sobre el lehendakari, Imanol Pradales, a las que intentan "sacar punta".

Lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno despuésd e que el lehendakari haya tachado de "indignante e inaceptable" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manipule "burdamente" sus palabras para denunciar amenazas, le ha pedido respeto a Euskadi, a su lengua y su identidad, y ha censurado que haga "antipolítica".

"Yo lo que esperaría de un lehendakari es que tuviera mejores cosas que hacer que estar opinando constantemente de lo que dice o de lo que no dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, y lo mismo esperaría del líder del PSOE (Óscar López), que no pierde ripio y no pierda ocasión de tratar de sacar punta", ha criticado García Martín.

Así, ha destacado que la presidenta y su equipo de Gobierno se explica "con naturalidad y con normalidad" sin que haya "ningún pepito grillo detrás". "Somos dueños de nuestros actos y de nuestras palabras y estamos muy seguros de todo lo que decimos, de verdad, con total normalidad", ha expresado, a la vez que ha criticado que se esté constantemente "matizando, malinterpretando y retorciendo las palabras".

Frente a ello, el consejero ha trasladado que lo que hay que pedir es explicaciones de los correos vinculados a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "utilizó los medios de la Moncloa para lucrarse y para fines privados".