Gobierno de Ayuso denunciará ante la Fiscalía a aquellos adultos que se hayan hecho pasar por menores no acompañados

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, durante un Desayuno Madrid, en el Meeting Place, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha avanzado que va a denunciar ante la Fiscalía a aquellos adultos que "deliberadamente" se hayan hecho pasar por menores no acompañados.

Lo ha manifestado este martes en los Desayunos Madrid organizados por Europa Press, donde ha recalcado que esta situación es "un fraude de ley" que pone en "riesgo" el sistema de protección, desplaza recursos y que "pone en peligro a los menores verdaderamente vulnerables".

"Esta es una práctica habitual de las mafias, que aprovechan que el Gobierno de España tiene un sistema que se niega a reformar. Para Madrid estas conductas pueden constituir un delito de estafa y por eso vamos a actuar de manera inmediata", ha apuntado Dávila.

De la misma manera, trasladará ante la justicia aquellos casos en los que familias "eludan responsabilidad y abandonen a sus hijos o hermanos menores". Tampoco permitirá los "erasmus de menores no acompañados", aquellos que "son enviados por sus propios padres para que la Administración cargue con sus obligaciones".

"Esto también es una estafa y un abandono. Firmeza frente a la ilegalidad y oportunidades para quienes vienen a trabajar y contribuir al progreso común. Madrid seguirá siendo tierra de acogida, pero nunca cómplice del desgobierno de Pedro Sánchez ni del efecto llamada que está destruyendo nuestro sistema de protección", ha subrayado.

En este sentido, la consejera ha indicado que el sistema de protección de menores de la región "no puede aceptar ni un menor más". "Nos han colapsado y haremos responsable al Gobierno de España de lo que pueda ocurrir. Esto es un atropello totalitario e inhumano. Están utilizando la inmigración como moneda de cambio política, reduciendo a las personas vulnerables a mera mercancía", ha insistido.