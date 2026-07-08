Gobierno de Ayuso espera que empresas españolas "no paguen los platos rotos" tras la amenaza de Trump

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras el Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, espera que las empresas españolas "no paguen los platos rotos" tras la amenaza del presidente del Gobierno, Donald Trump, quien cargó nuevamente contra España diciendo que detendrá "completamente" el comercio bilateral.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el también portavoz autonómico ha subrayado que espera que tanto España como Estados Unidos pongan "de su parte para restaurar el entendimiento" para que lo sean las empresas y los comerciantes los que se vean afectados.

Trump señaló que España es "una causa perdida" además de "un socio terrible en la OTAN" por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.