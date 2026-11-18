Varias personas en la Estación Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) continúa con la huelga en Renfe prevista para los días 10 y 12 de noviembre. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García, ha hecho un llamamiento a Renfe Cercanías para que garantice el cumplimiento de los servicios mínimos en las jornadas de huelga para evitar el colapso del sistema como ocurrió el martes durante la última convocatoria de paro.

En rueda de prensa al término del Consejo de Gobierno, el consejero de Transportes ha evitado pronunciarse sobre las reivindicaciones laborales de los sindicatos y los maquinistas, si bien ha exigido al Gobierno central y a los responsables de Renfe "que hagan cumplir los servicios mínimos".

"Es una garantía en favor de los ciudadanos de poder moverse libremente, llegar a tiempo a sus trabajos y defender los derechos del resto de los trabajadores", ha aseverado García, que ha añadido que la Comunidad de Madrid "refuerza los servicios" durante las jornadas de huelga, con Metro "absorbiendo" un 5% de ese refuerzo.

De hecho, García ha subrayado que en la víspera se habilitaron más de medio centenar de autobuses para cubrir las rutas interurbanas para así "reforzar el movimiento" y minimizar el impacto de la huelga en la ciudadanía. Según sus cálculos, más de medio millón de madrileños se vieron perjudicados por la huelga.

"Para futuras huelgas, lo deseable sería que Renfe Cercanías cumpliera su responsabilidad e hiciera cumplir esos servicios mínimos. En cualquiera de los casos, estaremos preparados para ayudar a los madrileños que no sufran otra jornada de colapso de tráfico y que lleguen a tiempo a sus trabajos", ha añadido.

Más allá de la huelga, García ha aprovechado para avivar las críticas al Gobierno central al respecto de un sistema ferroviario que, según dice, ha pasado de sufrir "problemas de calidad" por retrasos y falta de puntualidad; a un problema de "seguridad" con dos "terribles accidentes en un mismo año". "Ese es el problema de fondo", ha remachado.