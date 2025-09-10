Gobierno de Ayuso insta al fiscal general a pagar la fianza y presentar su dimisión si le queda "un mínimo de decencia"

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha instado al fiscal general, Álvaro García Ortiz, a pagar la fianza y presentar su dimisión si le queda "un mínimo de decencia".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha exigido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la de todo su Gobierno tras la apertura de juicio oral del fiscal general.

"Deben hacer lo propio. Dimitir para que nuestro país pueda recuperar la normalidad institucional", ha incidido el portavoz del Gobierno regional. A su juicio, porque "no es normal que un fiscal este en el banquillo de los acusados, ni es "normal que los ministros y el presidente del Gobierno insulten a jueces y fiscales".

"Como tampoco es normal que la pentaimputada, mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tenga hoy que declarar ante el juez por un nuevo delito que se le imputa: malversación. Por utilizar los medios del Palacio de la Moncloa, pagados por todos, para su beneficio personal. Delito que se suma al de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo", ha sostenido.