Gobierno de Ayuso no prevé ningún "efecto contagio" por el auge de Vox: "El PP sigue siendo el partido favorito"

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que no prevén ningún "efecto contagio" del auge de Vox en la Comunidad de Madrid y ha subrayado que el PP sigue siendo "el partido favorito" para los españoles.

"Cada ayuntamiento y cada comunidad autónoma tiene sus propias reglas y sus propios socios. Yo creo que no habrá ningún efecto contagio", ha valorado el también portavoz del Ejecutivo regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Considera que Vox tendrá que decir ahora "qué quiere ser", si ser el partido que "desertó de los gobiernos" autonómicos o ser aquel que quiere apoyar que se puedan formar gobiernos en comunidades autónomas como Extremadura o Aragón.

García Martín ha defendido que en las últimas elecciones han sido "ganadas" por el PP y cree que desde el partido se pueden sentir "muy orgullosos" de que los ciudadanos les vean como "la única alternativa real al sanchismo".

"Es en lo que tendríamos que estar todos, en echar al Gobierno más corrupto de la democracia y, por tanto, reconstruir las instituciones y reconstruir este proyecto país que empezó a romperse precisamente cuando Pedro Sánchez se echó a los brazos de los herederos de ETA y de aquellos que trataron de dar un golpe de estado desde Cataluña", ha valorado.