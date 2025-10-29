Gobierno de Ayuso pide centrarse en la "reconstrucción" tras la dana en Valencia y traslada su apoyo y solidaridad

Archivo - Varios bomberos buscan a personas entre coches, a 2 de noviembre de 2024, en Alfafar, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha pedido centrarse en la "reconstrucción" tras el paso de la dana, que afectó especialmente a la Comunidad Valenciana cuando se cumple un año de la tragedia, y ha trasladado su apoyo y solidaridad.

Así lo ha expresado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha leído una declaración institucional que recuerda que hace un año de que España sufriera "la mayor catástrofe natural de su historia".

"Han pasado 12 meses y desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid reiteramos nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestra máxima colaboración con los afectados y con los trabajos de reconstrucción", ha expresado, a la vez que se ha señalado que lo único que importa en estos momentos es "recordar y estar con las víctimas".

El Gobierno madrileño ha indicado que "desde el primer día" se puso a disposición de todas las administraciones afectadas. "Nuestra prioridad fue ayudar. Y en eso hemos estado centrados desde aquel fatídico 29 de octubre de 2024", ha apostillado.

Recuerda en su declaración que fue una dana sin precedentes que provocó "muerte y destrucción en las comunidades autónomas de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía". Fue especialmente devastadora en la provincia de Valencia, donde 75 municipios se vieron dramáticamente afectados. "Un año después, todos los españoles tenemos aún encogido el corazón recordando aquellas imágenes de pueblos enteros arrasados por riadas que se llevaron 237 vidas y pérdidas irreparables para sus familias", señala.

Sin embargo, ha destacado que en el pueblo de Madrid "se despertó una ola de solidaridad con las zonas afectadas que representa la forma de ser de los españoles". "Se organizaron grupos de voluntarios, se llevaron a cabo iniciativas ciudadanas para recolectar alimentos y enseres necesarios para las víctimas durante las primeras semanas fatídicas", ha leído el consejero.

Por ello, ha expresado que se sienten "profundamente orgullosos" de todos los profesionales de la región que se dejaron "todo lo que tenían" para ayudar en los trabajos de rescate y reconstrucción, especialmente durante los primeros días, "que fueron durísimos".

CASI 700 PROFESIONALES DESPLAZADOS

"Allí estuvieron un total de 692 profesionales de la Comunidad de Madrid entre bomberos, médicos forenses, psicólogos y profesionales sanitarios del SUMMA 112, de emergencias y de apoyo, brigadas forestales, agentes forestales, técnicos, conductores y voluntarios", ha recordado.

También se desplegaron 171 vehículos, bombas forestales y maquinaria pesada. El Gobierno de la Comunidad de Madrid envió 45 autobuses lanzadera que permanecieron en la zona casi ocho meses, hasta que se restableció el servicio de Metro de Valencia.

"La Comunidad de Madrid ha estado con Valencia y los valencianos, al igual que con el resto de las zonas afectadas, todos estos meses y hoy, un año después de la tragedia, reafirmamos ese compromiso con ellos. Madrid, una región siempre solidaria, siempre estará al servicio de toda España, donde y cuando se la necesite", ha reivindicado.

Previamente a través de sus redes sociales la presidenta ha trasladado su recuerdo a todas las personas que perdieron la vida en esta tragedia, "a sus familias y a quienes han perdido lo que tenían". "Madrid y toda España está con vosotros, siempre dispuestos a ayudar", ha expresado.