El Gobierno de Ayuso relevará al director general de Emergencias tras dos años y medio en el cargo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid relevará de su cargo al director general de Emergencias, Pablo Cristóbal, tras dos años y medio "de intenso trabajo" y "gestión ejemplar".

Así se lo ha confirmado la Consejería a los sindicatos de Bomberos en el marco de la negociación sobre la Unidad Médica, que había llevado a las principales organizaciones sindicales a convocar una movilización el 22 de enero para denunciar el cierre temporal de la unidad por falta de personal facultativo.

Según los sindicatos, el reemplazo llegará antes de final de mes, si bien fuentes de la Consejería consultadas por Europa Press no especifican cuándo se producirá el cambio, aunque sí señalan que ya se ha decidido quién sustituirá a Cristóbal al frente de la Dirección General de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

Cristóbal fue nombrado a principios de julio de 2023 y hasta entonces había ejercido los tres años anteriores como subdirector general de Coordinación Operativa en la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), etapa en la que colaboró en la gestión de la pandemia de coronavirus o la borrasca 'Filomena'.

Aunque desde la Comunidad destacan su "intenso trabajo, gestión ejemplar de emergencias y dirección de los servicios de Bomberos y de Agentes Forestales", los sindicatos del Cuerpo de Bomberos exigieron recientemente su cese por la gestión del brote de gripe aviar.

En concreto, el sindicato de Bomberos le acusó de una "deficiente gestión" en el brote de Getafe, donde se localizaron unas 500 cigüeñas muertas en la ribera del río Manzanares. El brote supuso una "amenaza seria a la salud" de la población y de los propios bomberos.

Según el sindicato, el Gobierno regional no informó a los efectivos "ni del riesgo biológico al que se han expuesto, ni si estos profesionales deben seguir medidas preventivas o terapéuticas tras su inspección". Desde la Consejería, sin embargo, incidieron en que se habían aplicado todos los procedimietos habituales.