Gobierno de Ayuso reprocha a Puente que busque "enfrentar" con el ático y le pide trabajar por las incidencias Cercanías

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha reprochado este miércoles al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que busque "enfrentar" con sus críticas por la compra del ático en Chamberí por parte de la Comunidad y le ha pedido que se centre en solucionar las 1.400 incidencias en la red de Cercanías de Madrid en lo que va de año.

En una entrevista con Europa Press, Puente ha señalado que la compra, y posterior venta, de un ático por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid fue una operación para adquirir una vivienda oficial "a escondidas" haciendo un uso "dictatorial" y de los recursos públicos al estilo de una "república bananera", y cree que todo eso "debería" pasarle factura a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones autonómicas.

En palabras del consejero de Digitalización madrileño, Miguel López Valverde, con estas declaraciones el ministro lo que hace es "enfrentar y enfrentarse a todos" y crear un "clima de enfrentamiento".

"En cuanto a lo que ha afeado o ha intentado afear, lógicamente, a nuestra presidenta, yo creo que ya se ha dado cuenta de todo ello. Se ha comentado, ya lo ha comentado en primera persona, ese punto sobre el tema del ático", ha remarcado el consejero.

El ministro también recrimina que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid hayan intentado justificarlo, señalando que hay ministros y otros presidentes autonómicos que cuentan con vivienda oficial. "Si ese hubiera sido el debate desde el principio, las cosas habrían sido diferentes", señaló, incidiendo en que tendría que haberlo afrontado abiertamente y no decir que la vivienda era para uso laboral.

"Eso ahora no es una explicación válida teniendo en cuenta que esto se ha hecho a escondidas, se ha hecho a través de una sociedad mercantil, se ha hecho, desde mi punto de vista, en unos términos económicos absolutamente inaceptables", con una compra por 6,3 millones de euros, que "excede la categoría de una vivienda oficial".

El consejero madrileño, por su lado, ha recriminado también al ministro que hable de traspasar líneas rojas cuando es el Gobierno de Pedro Sánchez el que lo están haciendo y ha exigido a Puente que se centre en buscar soluciones al funcionamiento de Cercanías, un "desastre" desde que él es reponsable de su gestión.

En este sentido, ha recalcado que este año se llevan contabilizadas más de 1.400 incidencias en Cercanías. "Que invierta lo que tiene que invertir en cercanías, que lo ponga al servicio como tiene que ser de la calidad que tenía y la calidad sobre todo a los ciudadanos, a los madrileños, que en este caso son los que sufren a día a día todas estas incidencias. Que se centre en su trabajo, en sus competencias, que le queda mucho por hacer", ha zanjado.