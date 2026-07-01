El Gobierno de Ayuso seguirá ofreciendo sus recursos y medios a Venezuela tras los terremotos: "No están solos"

Imagen de archivo de un edificio derrumbado en La Guaira, Venezuela, por los terremotos. - Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / Cont

BATRES, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha subrayado que seguirá ofreciendo sus recursos y medios a Venezuela tras sufrir dos terremotos la semana pasada y ha vuelto a enviar un mensaje de apoyo a sus ciudadanos, que "no están solos".

Así lo ha expresado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de forma extraordinaria en la localidad de Batres, donde ha leído una declaración institucional que muestra "su apoyo y cercanía" al pueblo venezolano.

"El pasado 24 de junio de 2026, Venezuela sufrió las terribles consecuencias de dos terremotos que han provocado hasta la fecha casi 2.000 víctimas mortales, numerosos desaparecidos, miles de heridos y gravísimos daños materiales en distintas zonas del país", ha recordado.

Por ello, el Ejecutivo autonómico ha trasladado, en nombre de todos los madrileños, sus condolencias "más sinceras" a las familias de las víctimas y desaparecidos, así como su "cercanía" a todos los heridos y todo su apoyo al conjunto del pueblo venezolano.

"Madrid siente como propio el sufrimiento de Venezuela. Nos une la historia, la lengua, la cultura y una fraternidad profunda que se ha mantenido viva durante generaciones. España y Venezuela comparten vínculos humanos", ha indicado García Martín.

"MADRID ESTÁ CON VENEZUELA"

En este sentido, ha recalcado que Venezuela "siempre podrá contar" con la Comunidad de Madrid, una región "abierta, hospitalaria y solidaria, que nunca permanece indiferente ante el sufrimiento de quienes necesitan ayuda".

"El Gobierno regional pone a disposición de Venezuela todos los recursos y medios que estén a su alcance, así como servicios como el de atención psicológica. Reconocemos y agradecemos la labor de los 40 especialistas del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) que partieron el día 26 de junio hacia Venezuela para colaborar en las tareas de búsqueda, rescate y atención a las víctimas. Su entrega refleja la vocación solidaria y de servicio de nuestra región", ha remarcado.

Finalmente, el también portavoz del Gobierno regional ha enviado un mensaje de "aliento, cariño y esperanza" a todos los venezolanos porque "no están solos". "Madrid está con Venezuela, con sus familias, con sus víctimas y con todos aquellos que hoy sufren las consecuencias de esta tragedia. Siempre contarán con nuestra ayuda, nuestra cercanía y nuestra solidaridad", ha concluido.