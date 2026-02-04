El Gobierno de Ayuso subraya que las protestas sanitarias deberían ser frente al Ministerio de Mónica García

Archivo - Cientos de personas durante una manifestación por la sanidad pública y contra la política sanitaria del Gobierno de Ayuso, a 25 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha defendido este miércoles que las protestas sanitarias convocadas en la capital en los últimos días y de cara a la cita del próximo domingo en defensa de la Sanidad Pública deberían focalizarse en el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García por su gestión de la reforma del Estatuto Marco.

Así lo ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno al ser preguntado por varias concentraciones convocadas por trabajadores sanitarios y movimientos vecinales durante esta semana.

Y, principalmente, ante la convocatoria que tendrá lugar el domingo 8 de febrero, a partir de las 12 horas, desde el Paseo del Prado (a la altura del Ministerio de Sanidad) hasta la Puerta del Sol, bajo el lema 'Salvar la sanidad pública madrileña. Por la salud de todas y todos', convocada por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), CC.OO. de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y UGT Madrid.

"Se la tendrían que hacer a la ministra Mónica García, a las puertas de su propio Ministerio", ha defendido el también portavoz del Gobierno regional.

En este sentido, García Martín ha defendido esta afirmación en un "contexto" como el actual, con una huelga de médicos a nivel estatal contra el Estatuto Marco impulsado por Mónica García, la "desastrosa convocatoria" del MIR 2026 que han sufrido en las comunidades autónomas "por culpa de la incompetencia de la ministra de Sanidad" o "la nefasta gestión" del Ministerio en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Frente a ello, ha resaltado un logro para la Comunidad de Madrid como es el reconocimiento de 10 nuevas acreditaciones como Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud (SNS) para la red de hospitales públicos madrileños, que alcanzan así las 117 unidades de referencia estatal.