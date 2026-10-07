El Gobierno de Ayuso tilda de "vergüenza" que sindicatos entren en campaña con una huelga "en connivencia con PSOE"

Numerosas personas sostienen una pancarta con el lema 'Hacia la huelga general' durante la manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda, a 3 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha tildado este miércoles de "absoluta vergüenza" que los sindicatos entren en campaña de cara a las elecciones del 29 de noviembre queriendo convocar una huelga general "en connivencia con el PSOE".

"Son huelgas, para empezar, ilegales. Unas huelgas promovidas por unos sindicatos que llevan siete años con la pancarta enrollada", ha afirmado el portavoz del Gobierno regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Así, ha calificado de "vergüenza" que los sindicatos estén utilizando "los medios que pagan todos los españoles" para hacer política "en favor de Gobierno", si bien cree que los afiliados "se lo harán ver".

"Es una huelga ilegal, entre otras cosas, porque lo que está previsto en la normativa española es que las huelgas se hagan para proteger o para poder pedir más derechos para los trabajadores. Y esto es una huelga, lógicamente, totalmente política y que ha sido orquestada en connivencia con el PSOE", ha incidido García Martín.