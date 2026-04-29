El Gobierno de Ayuso ve a Sánchez como "colaborador de una trama de corrupción" y cree que su continuidad es "imposible"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, a 9 de abril de 2026 - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ve al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "colaborador de una trama de corrupción" y cree que su continuidad en el Palacio de La Moncloa es "imposible".

Así lo ha expresado el también portavoz del Gobierno regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el mismo día en que el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto conseguidor, Víctor de Aldama, los tres acusados en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas que se está celebrando en el Tribunal Supremo, prestarán declaración por su presunta implicación en la trama.

El consejero ha cargado contra estos "sórdidos escándalos de corrupción" que están siendo juzgados y que hace que el Gobierno de Sánchez sea "noticia en todo el mundo". "La declaración de Aldama apunta a Sánchez, apunta al número 1, al cerebro o al menos colaborador necesario de una trampa de corrupción que ha traído el sanchismo", ha denunciado, aunque asegura que esto es solo "la punta del iceberg".

Considera que Sánchez ha convertido en una "lastre" a España, algo que ha afirmado que ocasiona que la continuidad del presidente sea "imposible" aunque su dimisión ya llega "absolutamente tarde".

Además, el portavoz se ha referido al aniversario del apagón de hace un año que hizo que el país "se fuera a negro" por una política energética "nefasta" ante la que siguen "sin explicaciones" y "sin responsabilidad".

"Por eso, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid volvemos a pedir la dimisión de la ministra de Transición Ecológica, también de la presidenta de Red Eléctrica y, sobre todo, medidas para que este apagón no vuelva a ocurrir, que se abandone esa política energética sectaria y que se dé continuidad a la energía nuclear", ha exigido.

También, García Martín se ha referido al accidente de tren en Adamuz y la "falta de inversión" en las infraestructuras de transporte porque es un Gobierno que se "desentiende" de sus obligaciones constitucionales.