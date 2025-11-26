El Gobierno de Ayuso ve "totalmente razonable" que la AN investigue pagos en metálico de PSOE por sus "fines espurios"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que es "totalmente razonable" la Audiencia Nacional vaya a investigar los pagos en metálico del PSOE por sus "fines espurios".

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que 4l juez que investiga el 'caso Koldo' en AN haya reclamado al PSOE que le informe de los pagos en metálico efectuados entre los años 2017 y 2024, así como sus justificantes.

"No tienen que tener, no hay razón alguna para que tengan dinero metálico en las propias sedes salvo que haya otros fines espurios que es lo que entiendo que ahora la UCO es lo que trata de dirimir", ha afirmado el también portavoz del Gobierno autonómico.

Así, considera que "la gran pregunta" es por qué el PSOE tenía este dinero si los partidos políticos se financian a través de las cuotas de sus afiliados o de las subvenciones de las administraciones públicas.