El Gobierno de la Comunidad prepara un plan contra la soledad no deseada destinado a todas las edades

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este martes que el Gobierno regional prepara un plan contra la soledad no deseada destinado a personas de todas las edades.

"La soledad sobre todo provocada a raíz de la pandemia ha afectado a todas las edades, también a los niños y a los adolescentes, y está provocando numerosos trastornos y dificultades añadidas", ha señalado la dirigente madrileña en la 8º edición de los Premios Supercuidadores que se han celebrado este martes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Además, en su intervención, la presidenta ha puesto en valor el papel de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar de mayores dependientes y personas con discapacidad, destacando el refuerzo que ha hecho el Ejecutivo autonómico para conceder ayudas económicas, con cerca de 42.000 beneficiarios.

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid va a estar al lado de profesionales y familiares que dedican su vida a todos ellos, a los mayores, a las personas que tienen algún tipo de discapacidad o de dificultad y, entre otras muchas medidas, lo que estamos haciendo es impulsar los cuidados en el entorno del hogar desde el refuerzo del servicio de ayuda a domicilio, pasando por los centros de Día, la teleasistencia y la implantación de la teleasistencia avanzada", ha remarcado.

Estos premios, que cuentan con la Presidencia de Honor de los Reyes de España, reconocen la labor de cuidadores familiares y profesionales, así como de aquellas empresas, organizaciones e instituciones que desarrollan programas y acciones enfocados a la figura del cuidador y de las personas mayores, enfermas o en situación de discapacidad y/o dependencia, así como de otros colectivos vulnerables. También se valoran medidas de responsabilidad social y de conciliación laboral y familiar.

Por su parte, el consejero delegado de Supercuidadores, Aurelio López-Barajas de la Puerta, ha hecho hincapié en que tanto en España como en el mundo hay millones de personas que cada día tienen como labor principal "cuidar a lo que lo necesita" porque muchas veces, como se puede ver en entornos familiares, "no se reconoce esa labor como se debería reconocer".

El objetivo de Supercuidadores es, en sus propias palabras, "darle visibilidad y reconocimiento a esas personas que se dedican ya sea familiarmente o de manera profesional a cuidar al que lo necesita: personas mayores, discapacitadas o dependiente".

PREAMIADOS EN ESTA EDICIÓN

En la categoría de cuidadores familiares se ha concedido el galardón a Paco Mora por un relato sobre el cuidado de su madre y a Miguel Ángel Márquez López, con treinta años de trayectoria en el sector. "Soy simplemente un cuidador. No necesito ser merecedor de nada. Es un derecho que me toco como hijo, aora me toca dar voz a esos cuidadores que se quedan encerrados en casa, que no saben cómo acceder a las ayudas", ha señalado Mora.

Asimismo, en la categoría Tercer Sector, en el ámbito local, se ha premiado a Fundación FEPAMIC de Córdoba y, en el ámbito nacional, a la Federación de Diabetes. Por otra parte, en el Sector Sociosanitario, se ha llevado el galardón Asisted y, en el Sector Asegurador, ha sido para Allianz Partners.

Además, la categoría Empresas se ha subdividido en pymes y starups y grandes empresas. En la primera sección se ha premiado a Miresi mientras que en la segunda a Ballesol.

En el ámbito Medios de Comunicación, el galardón ha sido para Corresponsable. Su presidente y fundador, Marcos González, quien ha hecho hincapié en lo "fundamental" que es difundir este tipo de temas. Por último, en Administraciones e Instituciones Públicas, se ha premiado a la Agencia de Servicios Sociales y Depedencia de Andalucía (ASSDA).

Adicionalmente, el jurado ha concedido Menciones de Honor al relato escrito por María Jesús Crespo Reig (cuidadora familiar) y titulado 'Carta a mi hija'; la segunda a la candidatura presentada por la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y la tercera a la Asociación La Barandilla por su programa de atención y prevención del suicidio, ayudando a miles de personas con ideas suicidas.