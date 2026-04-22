Gobierno municipal asegura que Plan Económico "no tendrá incidencia en servicios públicos" y critica el "cuajo" del PSOE

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, y la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, ha asegurado que el Plan Económico-Financiero 2026-2027, al que están obligados a presentar por incumplir la regla de gasto en 56,9 millones de euros en el pasado ejercicio, "no tendrá incidencia en los servicios públicos ni en la calidad" de vida de la ciudadanía y la vicealcaldesa, Inma Sanz, critica el "cuajo" socialista.

Dos son las operaciones registradas en diciembre de 2025 que se encuentran detrás de este exceso de gasto por encima del máximo establecido: la subida salarial en aplicación del Real Decreto-Ley 14/2025 por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público (39,2 millones de euros) y la devolución de ingresos en cumplimiento de la decisión de la Comisión Europea sobre el Real Madrid, que se remota a 2015, ha explicado Hidalgo en rueda de prensa.

La superación de la regla de gasto, ha continuado, se debe a estos dos elementos, tanto la revisión salarial, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, prácticamente al finalizar el año presupuestario, el 18 de diciembre, y la sentencia, en noviembre. "Son dos circunstancias coyunturales y en ningún momento habrá incidencia en los servicios ni en su calidad"

La titular de Hacienda ha puesto en valor los más de 300 millones de euros de superávit en la liquidación de 2025, una ejecución del gasto por encima del 92% y con la deuda "más baja de los últimos veinte años".

Esto le ha llevado a criticar a "personas que no le dan interés al rigor presupuestario", con la vista puesta en los reproches del PSOE y tras recordar "los cuatro años sin Presupuestos Generales del Estado" y cuando la AiREF ha instado al Gobierno central a "recortar 5.300 millones para aproximarse al cumplimiento de los objetivos".

La delegada ha arremetido contra "la doble vara de medir", que sólo "genera una falta de credibilidad en los ciudadanos". En la misma línea ha ido la vicealcaldesa, que ha criticado a "un PSOE cuyo Gobierno es incapaz de cumplir con una obligación constitucional como es presentar presupuestos".

"Lo que hacen son modificaciones presupuestarias por más de un tercio del presupuesto", ha apuntado, para contrastar con una "situación coyuntural" en el Ayuntamiento, que tiene "unas cuentas saneadas", por lo que ha asegurado que le "sorprende el cuajo de algunos".