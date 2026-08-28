Gobierno municipal niega un "pelotazo" en los terrenos del Real Madrid e invita a la oposición a presentar alegaciones

Archivo - La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, ha rechazado que la operación urbanística sobre los terrenos del Real Madrid en Valdebebas sea un "pelotazo" y ha invitado a la oposición a presentar alegaciones, al tiempo que ha defendido que será una actuación "buena para Madrid" y "buena para los madrileños".

Preguntada por las críticas de Más Madrid y PSOE, que han cuestionado el interés general de la operación, García Romero ha respondido que "lo que tiene que hacer es presentar alegaciones" y ha recordado que el plazo permanece abierto hasta finales de septiembre.

"Yo esto no veo absolutamente ningún pelotazo, es una tramitación urbanística normal y corriente", ha manifestado a los medios tras un acto la delegada, quien ha insistido en que la modificación todavía no tiene carácter definitivo.

La edil ha recordado que, tras el periodo de alegaciones, deberá producirse la aprobación provisional en el Pleno de Cibeles y, posteriormente, la definitiva, que corresponde a la Comunidad de Madrid. "Es una modificación del plan general como cualquier otra", ha sostenido.

DEFIENDE QUE GENERARÁ EMPLEO

Además, García Romero ha defendido que la actuación permitirá mantener dotaciones que considera "interesantes para la ciudad" y contribuirá a que Madrid siga "a la altura y a la cabeza de la innovación tecnológica".

En este sentido, ha afirmado que los equipamientos previstos "van a generar muchos puestos de trabajo para los madrileños" y ha sostenido que la operación será beneficiosa para la capital.

"Pero insisto, ahora mismo no tiene un carácter definitivo. Estamos en periodo de alegaciones, tiene que haber una aprobación primero provisional y luego definitiva, ya veremos cómo queda definitivamente", ha subrayado.

CRÍTICAS DE MÁS MADRID Y PSOE

Las declaraciones se producen después de que Más Madrid y PSOE hayan calificado la actuación de "pelotazo" y "urbanismo a la carta", respectivamente, y hayan reclamado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que explique el interés general.

La oposición se pronunció tras una información publicada por 'El País', según la cual la modificación contempla nuevos usos que permitirían implantar oficinas, hoteles y comercios, así como equipamientos sanitarios y educativos privados, entre ellos un hospital y una universidad.

La concejala de Más Madrid Sara Ladra sostuvo que "el gran beneficiado es el Real Madrid" y exigió que el Ayuntamiento aclare "qué gana la ciudad con esta operación". Por su parte, el edil socialista Antonio Giraldo afirmó que al club le ha surgido "una nueva oportunidad de negocio con una nueva recalificación" y cuestionó "cuál es el interés de la ciudad en todo esto".

MADRID INNOVATION DISTRICT

El pasado mes de julio, el Ayuntamiento anunció la aprobación inicial de la modificación urbanística para permitir el desarrollo de Madrid Innovation District, un proyecto promovido por el Real Madrid en Valdebebas que presentó como un campus de innovación tecnológica.

El Gobierno municipal defendió entonces que la actuación permitiría obtener gratuitamente más de 200.000 metros cuadrados de suelo público, de los que aproximadamente 166.000 se destinarían a zonas verdes y otros 35.000 a un equipamiento público vinculado a la innovación y la tecnología.

Asimismo, explicó que la propuesta mantiene los usos deportivos existentes e incrementa la edificabilidad en 172.550 metros cuadrados, hasta los 532.550.