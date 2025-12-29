Gobierno municipal no tiene todas las garantías de que Madrid albergue Mundial de 2030 por "palos en ruedas" de Sánchez

Archivo - La portavoz municipal, la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Enmergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha trasladado que el Gobierno municipal no tiene "todas las garantías" de que la ciudad vaya a albergar la final del Mundial de Fútbol de 2030 --con España, Portugal y Marruecos como anfitriones-- por los "palos en las ruedas" del presidente, Pedro Sánchez.

"Espero que no sea así, confío en que finalmente pueda acoger la final del mundial esta ciudad pero desde luego no tenemos todas las garantías de que así vaya a ser", ha declarado en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno, la última del año.

Sanz ha defendido que "no debería haber ninguna duda" de que "Madrid debería albergar esa final", para apuntar que "hay ciertas cuestiones que deberían estar previamente habladas o pactadas".

"Espero que Madrid acoja esa final de ese mundial pero los madrileños lamentablemente no podemos tener todas las garantías de que eso sea así porque hasta ahora lo único que hemos visto por parte del Gobierno de España a una ciudad de la que fue concejal (Pedro Sánchez) han sido agravios y palos en las ruedas", ha lamentado.