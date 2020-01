Gobierno municipal responde a Más Madrid que no manipulan datos de Madrid Central y les pide explicaciones

Publicado 16/01/2020 13:16:30 CET

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha respondido este jueves a Más Madrid que el actual equipo de Gobierno "ni manipula ni inventa" datos sobre Madrid Central, y ha pedido a la formación que dé explicaciones sobre los datos de sanciones impuestas en el área de bajas emisiones del pasado mes de marzo.

"Los datos no se manipulan, existen", ha señalado Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno después de que Más Madrid haya acusado a PP y Cs de manipular los datos para justificar los cambios en Madrid Central.

El informe de seguimiento de la movilidad por la implantación de Madrid Central, elaborado por la Dirección General de Planificación e Infraestructuras del área presidida por Borja Carabante, indica que las multas procesadas por accesos indebidos a Madrid Central en marzo del año pasado, el mes con más desplazamientos (111.260) dentro del perímetro de bajas emisiones, fue de 4.161, mientras que en el mes con menor cantidad de vehículos dentro de la zona llegaron a más de 120.000, como octubre.

Sanz espera que "no se acuse a nadie, a ningún funcionario" de inventarse estos datos, y ha emplazado a Más Madrid, entonces en el gobierno a "dar explicaciones" y decir "por qué dieron una moratoria encubierta, por qué no se quiso aplicar antes de las elecciones y por qué no decidió multar".

Ha indicado la portavoz del Gobierno municipal que "Madrid Central sigue en vigor" y se aplican todas sus acciones "en base a la ordenanza".