El Gobierno replica a Madrid que no ha solicitado 17,5 millones de euros del Programa de ayudas para climatizar aulas

Archivo - Varios niños a su llegada al colegio CEIP Hernán Cortés durante el primer día de comienzo del curso escolar, a 7 de septiembre de 2022, en Madrid (España). El curso escolar 2022/2023 comienza este año con la implantación de la LOMLOE en los curs - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha replicado a la Comunidad de Madrid que no ha solicitado los 17,5 millones de euros del Programa del Gobierno para climatizar aulas, después de que la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, haya asegurado durante su intervención en la Asamblea de Madrid este jueves que la región ha recibido "menos del 1%" de este plan.

En concreto, según han defendido fuentes del Miteco, desde la última semana del mes de agosto las comunidades autónomas tienen a "su disposición" los 200 millones de euros del programa PREE Docente, impulsado por el Miteco y destinados a climatizar aulas en colegios y centros educativos.

"Hasta el momento, el Miteco ha transferido ya los fondos a Canarias y Castilla-La Mancha, y la transferencia a Baleares y Navarra se producirá en pocas horas", han confirmado las mismas fuentes que aseguran que Madrid no ha solicitado la ayuda.

Ha sido en la Cámara regional, durante el Pleno, cuando la consejera madrileña ha ironizado con que de la "lluvia de millones" anunciada solo han percibido un 1%. Además, ha criticado que se dedicasen a vender una "supuesta red de refugios climáticos" a la vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quitaba 309 millones de Educación "para dárselos a sus asesores personales".