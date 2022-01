González afirma que en el Ayuntamiento "no hay nadie al volante" y llama a Almeida "trilero que vende su alma el diablo"

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Madrid y secretaria de la Agrupación Socialista de la capital, Mercedes González, ha afirmado que en el Ayuntamiento de la capital "no hay nadie al volante" y ha acusado a su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de ser "un trilero capaz de pactar con el diablo con tal de alcanzar sus objetivos".

En una entrevista concedida a Europa Press, González ha señalado que el reciente acuerdo de Presupuestos municipales "es el fiel reflejo de lo que está pasando en el Ayuntamiento de Madrid". "Almeida no controla absolutamente nada de lo que está pasando. El pacto con su socio natural, la persona con la que firmó ese acuerdo de gobierno que le hizo alcalde en junio de 2015 está completamente desvirtuado", ha indicado.

"El grupo mayoritario, Más Madrid, está completamente desvirtuado porque ha tenido una escisión de cuatro tránsfugas y ahora ha salido uno. La situación que salió de las urnas a finales de mayo de 2019 no tiene nada que ver con la situación que está viviendo el Ayuntamiento de Madrid. Y no hay nadie al volante", ha proseguido, en referencia al primer edil.

La líder de los socialista madrileños también ha arremetido contra él por su "alarde de absoluta sinceridad muy cuestionable" cuando en una entrevista hace unos días afirmó que Almudena Grandes "no se merece ser Hija Predilecta de Madrid" pero que tenía que aprobarlo para sacar sus Presupuestos adelante de la mano de Recupera Madrid.

"Almeida vende su alma al diablo. Y eso, políticamente hablando, es muy complicado fiarte de alguien así. Lo dice su propio socio: Almeida no es de fiar. Humanamente también. Aquella persona que es capaz de dar un título de Hija Predilecta a una persona que considera que no se lo merece con tal de sacar los Presupuestos dice muchísimo de él, dice que es un trilero, no un político. Y eso es preocupante", ha arremetido.

González también cuestiona el papel de Recupera Madrid, que para aprobar las cuentas municipales del Gobierno local para 2022 "ha sacado cuatro enmiendas de varios sitios, porque ellos no tenían ni siquiera enmiendas propias, y lo que ha hecho es esa jugada trilerista de intercambiar cuestiones como la Fundación Madrina o lo de Almudena Grandes".

"Ha sido en realidad un trueque, un cambio de intereses de un lado a otro. Para Recupera no sé cuál es el éxito electoral o político que han conseguido, lo dudo, porque no tienen más recorrido que este mandato y luego desparecerán. El alcalde lo único que nos ha demostrado es que es capaz de pactar con el diablo con tal de conseguir lo que él considera que es su objetivo. Es decir, no es de fiar", ha manifestado.

La representante del Gobierno central en Madrid considera que los concejales de Recupera Madrid, "son unos tránsfugas", que han alterado con su salida de Más Madrid la conformación electoral que dejaron las urnas en mayo de 2019. "Actualmente no hay un reflejo entre la voluntad de las urnas y la situación de institución en el Ayuntamiento", lamenta.

"MADRID NO SE MERECE LO QUE ESTAMOS VIENDO"

Para la líder del PSOE en la capital "Madrid no se merece lo que estamos viendo, ni el espectáculo tan lamentable que está haciendo el alcalde" ni los enfrentamientos "de la extrema derecha con la derecha verdadera, ni la otra derecha o centroderecha desapareciendo de esta manera".

Madrid "se merece políticos y partidos de altura que saben estar en momentos complicados, donde hay que estar y gestionar de la manera mejor para el interés de los madrileños", ha recalcado.

Por todo ello, Mercedes González opina que si las leyes electorales lo permitieran, el Ayuntamiento de Madrid está en estos momentos en condiciones de una convocatoria electoral "porque lo que los madrileños expresaron en las urnas, los votos, la confianza, la voluntad en mayo de 2019 no tiene nada que ver con lo que está pasando en el Ayuntamiento en diciembre de 2021 o enero de 2022".