Los grandes hospitales de la región arrancan la huelga con menor afluencia y escaso seguimiento

Archivo - Fachada del Hospital Universitario de la Paz - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grandes hospitales madrileños han arrancado la jornada de huelga general de 24 horas convocada este miércoles en todo el país con menor afluencia de personas y un escaso seguimiento.

La Comunidad de Madrid ha fijado unos servicios mínimos para los hospitales madrileños que se corresponden con el personal que presta servicios en fin de semana y festivos y personal con guardia programada y un máximo del 35%.

En concreto, en los hospitales se ha establecido la fijación de unos servicios mínimos que se corresponden con el personal que presta servicios en sábados, domingos y/o festivos y personal con guardia programada el día de la huelga para atender todas las actividades sanitarias urgentes.

No obstante, habrá unos servicios mínimos adicionales en determinadas unidades especiales como Diálisis, Urgencias, Reanimación, Cuidados Críticos, Hospitalización, Quirófanos, Anatomía Patológica, Hospital de Día, Oncología, Pediatría, Médico-Quirúrgico, Unidades de Cuidados Paliativos, Farmacia, Diagnóstico por Imagen y Otras Exploraciones, Laboratorio, Extracción y Trasplante de Órganos, Radioterapia, Hemodinámica, Admisión y Archivo, a fin de garantizar la plena asistencia sanitaria a pacientes afectados por determinadas patologías críticas o especialmente graves, e incluso de riesgo vital.

En cualquier caso, los servicios mínimos no podrán superar el 35% del total de los efectivos existentes en cada Gerencia, según recoge el acuerdo de mínimos del Gobierno regional.

Fuentes de la Consejería de Sanidad han indicado a Europa Press que no se ha reportado ningún tipo de incidente durante la primera parte de la jornada de huelga. Según han apuntado desde el departamento que dirige Fátima Matute, los parámetros de seguimiento de huelga en los grandes hospitales madrileños se mueven entre el 2,3% y el 5,7% de seguimiento.

Desde los sindicatos han apuntado a una menor afluencia de pacientes en los centros hospitalarios aunque sin incidentes relevantes. Fuentes de UGT Sanidad Madrid han indicado a Europa Press que el seguimiento está siendo del 73% en el turno de noche y de un 40% en el de mañana.