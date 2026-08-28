Las grandes obras de Madrid avanzan y permiten recuperar carriles y reducir cortes de tráfico

Archivo - Paseo de la Castellana - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las grandes obras de movilidad que se desarrollan en Madrid avanzan y permiten recuperar carriles de circulación y reducir progresivamente los cortes de tráfico, con la reapertura desde este lunes de dos carriles en la calle Alcalá y la recuperación de los cuatro carriles en sentido sur del Puente de Vallecas, mientras se mantienen medidas específicas para minimizar las afecciones a la circulación en otros puntos de la capital, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En el entorno de la Castellana, los conductores que se dirijan hacia la M-607 podrán utilizar itinerarios desde Cuzco por las calles de Sor Ángela de la Cruz y Valle de Mena hasta la avenida de la Ilustración; desde plaza de Castilla, por avenida de Asturias y Ginzo de Limia; o desde Castellana con Monforte de Lemos, siguiendo por esta avenida hasta Ginzo de Limia.

Para los desplazamientos desde la M-607 hacia Castellana se podrá acceder por la avenida de la Ilustración y Monforte de Lemos o por Ginzo de Limia, avenida de Asturias y plaza de Castilla. Para dirigirse hacia la A-1 o la M-11 se recomiendan los desvíos desde Cuzco por Alberto Alcocer y Costa Rica o desde plaza de Castilla por Mateo Inurria, Caídos de la División Azul, Cuesta del Sagrado Corazón o Pío XII.

Asimismo, desde la M-30 sur se podrá utilizar la salida del túnel de Pío XII o los desvíos por Pío XII y la avenida de Alberto Alcocer hasta Cuzco.

PARQUE VENTAS

En cuanto a las obras del Parque Ventas, el grueso de los trabajos en la M-30 con mayor afección a la movilidad para cubrir la vía de circunvalación y crear un nuevo espacio verde y estancial de 16.370 metros cuadrados entre los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal ya ha concluido.

Las afecciones diurnas al tráfico finalizaron el pasado mes de noviembre y únicamente se producirán ocupaciones nocturnas puntuales en función de las necesidades de la obra.

No obstante, la instalación de jardines verticales en el puente de Ventas, que ejecuta Madrid Calle 30, obligará a cortar las vías de servicio durante la noche, un horario que se ampliará hasta las 11.00 horas los sábados y domingos.

VALLECAS ABIERTO

En el proyecto Vallecas Abierto, que contempla la transformación del entorno del paso inferior y la rehabilitación de la estructura, han finalizado los trabajos de fresado, impermeabilización y asfaltado del tablero del Puente de Vallecas en sentido sur, por lo que desde el pasado 26 de agosto se han recuperado los cuatro carriles de circulación.

En sentido norte se mantendrá el corte permanente del carril izquierdo hasta la noche del domingo al lunes, cuando se realizará el corte total para ejecutar los trabajos de asfaltado. A partir de las 6 horas del lunes quedará abierto de nuevo al tráfico.

Los trabajos de estructuras pendientes se desarrollarán mediante cortes de carriles de la M-30 en los horarios de menor afección, con actuaciones en los carriles izquierdos de las salidas hacia Vallecas. Los trabajos se realizarán durante el día, fuera de las horas punta, y por la noche, entre las 23.00 y las 6.00 horas. Está previsto que concluyan a mediados o finales de octubre.

NUEVO PASEO DE ALCALÁ

Por otro lado, la remodelación de la calle Alcalá entre Cibeles y la plaza de la Independencia avanza durante este verano con el objetivo de crear un nuevo paseo central peatonal.

Desde este lunes se recuperarán dos de los carriles que permanecían ocupados desde julio, uno por sentido. Así, este tramo de la calle Alcalá contará con tres carriles por sentido, dos para el tráfico general y uno reservado al transporte público, configuración que será la definitiva una vez terminadas las obras.

En la plaza de la Independencia se mantendrán ocupados varios carriles. En el sector de entrada al parque del Retiro permanecerán abiertos cuatro carriles, tres para tráfico general y uno para transporte público, mientras que en el resto de la plaza habrá cinco, cuatro para tráfico general y uno para transporte público.

El Ayuntamiento también recuerda que otras grandes actuaciones, aunque no son promovidas directamente por el Consistorio, están generando afecciones a la movilidad. Entre ellas figuran las obras de ampliación de la línea 11 de Metro, ejecutadas por la Comunidad de Madrid, que mantienen ocupaciones de espacio público en zonas como Atocha y Conde de Casal.

También continúan actuaciones para mejorar la accesibilidad, como la adecuación de las estaciones de Metro de Ventas y Duque de Pastrana para instalar ascensores, así como la remodelación integral de la estación de Santiago Bernabéu.

Según el Ayuntamiento, las obras avanzan a buen ritmo y sus afecciones irán disminuyendo progresivamente. Como ejemplo, destaca la reciente reapertura al tráfico de la calle Infanta Isabel en sentido Atocha y la recuperación de la circulación en doble sentido en el túnel de Mariano de Cavia.

REFUERZO DE LA GESTIÓN DEL TRÁFICO

El Centro de Gestión de Movilidad mantendrá una vigilancia especial y constante de las zonas afectadas por las grandes obras y adoptará las medidas necesarias para minimizar su impacto sobre la circulación.

Además, se reforzará la presencia de Policía Municipal para gestionar el tráfico en los puntos más conflictivos, mientras que los Agentes de Movilidad priorizarán la vigilancia y regulación en las grandes obras situadas en el interior de la M-30.

Los servicios municipales actualizarán de forma constante la información sobre las ocupaciones en los principales navegadores, como Google y Waze, e informarán en tiempo real del estado del tráfico y de las recomendaciones a través de los paneles de mensajería variable.

El Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público y recuerda que Madrid dispone de siete aparcamientos disuasorios en sus entradas, con un total de 6.023 plazas. Se trata de los situados en la avenida de Portugal, con 435 plazas; El Recuerdo, con 902; Metropolitano, con 3.027; Fuente de la Mora, con 419; Pitis, con 496; Aviación Española, con 379, e Islazul, con 224.

La información sobre los servicios y posibles alteraciones del transporte público puede consultarse en las páginas web de EMT Madrid y del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

MÁS CONTROL SOBRE LAS OCUPACIONES DE LA VÍA PÚBLICA

El Ayuntamiento mantendrá también la limitación establecida el año pasado para las ocupaciones de carriles o cortes completos de calles próximas a las grandes obras que no requieran una ocupación estable, como podas, mudanzas o asfaltados.

Estas actuaciones únicamente se autorizarán en horario nocturno o durante el día fuera de las horas punta de tráfico de cada zona.

Del mismo modo, los eventos de la ciudad que puedan afectar a las zonas en obras serán reevaluados para determinar si es posible modificar su ubicación.

Los servicios municipales de Zonas Verdes programarán y escalonarán las labores de poda y arboricultura que requieran cortes de carril, así como las actuaciones sobre setos, arbustos y plantaciones que impliquen ocupación de la vía. Esta planificación también se tendrá en cuenta para las plantaciones de árboles previstas a partir de noviembre. En el caso de los servicios de limpieza, sus horarios se adaptarán para evitar las horas punta de tráfico.

El Ayuntamiento enmarca estas actuaciones en su compromiso de avanzar hacia una ciudad "cada vez más accesible, verde y habitable" y recuerda que desde 2019 se han ejecutado actuaciones como la peatonalización de la Puerta del Sol y otros 15 espacios, la reforma de 34 plazas, y la remodelación de los ejes Joaquín Costa-Francisco Silvela y Pedro Bosch-Doctor Esquerdo, entre otros.