Grave un hombre de 31 años tras sufrir un ataque por arma blanca en Lavapiés

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 31 años de origen marroquí ha resultado herido grave la madrugada de este sábado tras sufrir un ataque con arma blanca en el cuello por parte de otros dos varones en el barrio de Lavapiés, en el distrito madrileño de Centro.

Según han informado fuentes policiales a Europa Press, los hechos tuvieron lugar a la 1 de la madrugada frente al número 1 de la calle Argumosa, donde dos agentes de la Policía Nacional encontraron a la víctima en un banco y le realizaron maniobras de primeros auxilios para tapar la herida. Los trabajos fueron dificultados por la multitud de personas que se encontraban en el lugar.

El hombre fue atendido por el Samur y trasladado con pronóstico potencialmente grave al Hospital Clínico San Carlos, según ha detallado Emergencias Madrid a Europa Press.

Los autores de la agresión no han sido localizados. La Policía Judicial se encuentra investigando el suceso.