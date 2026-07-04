Grave joven de 20 años tras un choque entre dos turismos en N-403 a la altura de San Martín de Valdeiglesias

Accidente de tráfico en San Martín de Valdeiglesias - EMERGENCIAS 112 MADRID

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 20 años ha resultado herida grave este sábado tras un choque frontolateral entre dos turismos ocurrido en la carretera N-403, a la altura del municipio de San Martín de Valdeiglesias, según ha informado Emergencias 112.

El accidente se produjo en torno a las 12 horas en el kilómetro 74 de la citada vía. Como consecuencia del impacto, la conductora quedó atrapada en el interior de su vehículo y tuvo que ser excarcelada por efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Una vez liberada, sanitarios del Summa 112 atendieron y estabilizaron a la mujer, que presentaba politraumatismos y la trasladaron en helicóptero al Hospital Universitario 12 de Octubre con pronóstico grave.

En el mismo vehículo viajaban un joven de 18 años y una mujer de 51, que también presentaban politraumatismos a raíz del impacto. Ambos fueron atendidos en el lugar por los servicios sanitarios y evacuados posteriormente en una UVI móvil y una ambulancia convencional con pronóstico potencialmente grave.

La conductora del segundo turismo implicado, una mujer de 60 años, sufrió asimismo politraumatismos y fue trasladada en ambulancia con carácter potencialmente grave a otro centro hospitalario.

Desde Emergencias 112 precisan a Europa Press que este pronóstico indica que los tres afectados se encontraban estables en el momento de la asistencia, aunque sus lesiones requerían valoración hospitalaria para poder descartar una mayor gravedad de las heridas.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de Protección Civil de Villa del Prado, que colaboraron en la atención de la emergencia. Por su parte, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.