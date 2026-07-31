Grave un joven de 22 años tras ser apuñalado en el Parque de San Isidro

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años ha resultado herido grave por arma blanca esta madrugada en el parque de San Isidro, en el distrito madrileño de Carabanchel, según han informado Emergencias Madrid.

La agresión se ha producido poco antes de las 3.00 horas en la confluencia de la calle Vía Carpetana con el paseo de la Ermita del Santo, donde los servicios de emergencias han atendido a la víctima.

A la llegada de los sanitarios, el joven presentaba una herida por arma blanca en el hemitórax derecho. Tras ser estabilizado en el lugar, ha sido evacuado a un centro hospitalario como paciente potencialmente grave.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han acompañado al convoy sanitario para agilizar el traslado al hospital. Por su parte, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión e identificar al autor o autores de los hechos.