Grave una motorista de 25 años tras chocar con un coche en Puente de Vallecas

Accidente de moto en Puente de Vallecas - SAMUR-PC

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una motorista de unos 25 años ha resultado herida de gravedad este viernes tras colisionar con un turismo en la avenida de Pablo Neruda, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, ha informado desde Emergencias Madrid.

Sanitarios del Samur-Protección Civil han estabilizado a la joven en el lugar del accidente antes de trasladarla al Hospital Gregorio Marañón con diversos traumatismos graves. Las circunstancias en las que se produjo la colisión están siendo investigadas.

Además, otro motorista de 25 años ha resultado herido en un segundo accidente registrado en la calzada exterior de la M-40, a la altura del kilómetro 12.

El equipo sanitario de Samur-Protección Civil le ha atendido en el lugar y posteriormente le ha evacuado al hospital con pronóstico menos grave