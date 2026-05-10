Grave un motorista de 26 años al chocar con un vehículo VTC en Puente de Vallecas. - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 26 años ha resultado herido grave tras una colisión frontolateral entre su moto y un vehículo de transporte con conductor (VTC) en Puente de Vallecas.

El accidente de tráfico ha tenido lugar en la Avenida de Entrevías a las 16.30 horas, según ha informado Emergencias Madrid a Europa Press.

Un equipo de Samur-Protección Civil ha estabilizado y trasladado grave al motorista al Hospital General Universitario Gregorio Marañón con diversos traumatismos.

El conductor del VTC ha resultado ileso, aunque ha sido atendido por un psicólogo de guardia de Samur-PC. Policía Municipal de Madrid se encarga de la investigación.