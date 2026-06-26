Grave un motorista de 30 años tras chocar contra un turismo en General Ricardos

Recurso de una ambulancia de Samur-Protección Civil - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 30 años ha resultado herido de gravedad este viernes tras sufrir un accidente con un turismo a la altura del número 55 de la calle General Ricardos, en el distrito madrileño de Carabanchel.

Según ha informado Emergencias Madrid, sanitarios del Samur-Protección Civil han estabilizado al herido, que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y un trauma torácico. Tras ser intubado en el lugar del siniestro, ha sido trasladado en estado grave al Hospital 12 de Octubre.

La psicóloga de Samur-Protección Civil ha atendido a la conductora del turismo implicado en el accidente debido al impacto emocional provocado por el siniestro.

Por su parte, la Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación y del atestado para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido la colisión.