Grave un motorista de 50 años tras una salida de la vía en la Avenida de los Poblados

Ambulancias del SUMMA 112 en un accidente laboral en Madrid - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 50 años ha resultado herido de gravedad este miércoles tras una salida de la vía en la Avenida de los Poblados.

Los hechos se han producido en torno a las 18.30 horas cuando una ambulancia del Summa 112 se ha encontrado a la víctima politraumatizada e inconsciente en parada cardiorrespiratoria, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Efectivos sanitarios han logrado reanimar al hombre con maniobras de soporte vital avanzado, y ha sido trasladado en estado grave al Hospital Doce de Octubre.

Policía Municipal se encarga de la investigación, aunque no ha habido vehículos implicados.