Grave una motorista tras sufrir un accidente de tráfico al perder el control de su moto en la M-30

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 30 años ha resultado herida grave tras perder el control de su moto y caer a la altura del kilómetro 5 de la M-30, según ha informado fuentes de Emergencias Madrid.

El suceso ha ocurrido sobre las 7.15 horas, minutos antes de que llegara el aviso a los servicios de emergencias. En el lugar, el Samur ha atendido a la motorista, que presentaba varias fracturas abiertas.

La mujer ha conseguido ser estabilizada y ha sido trasladada con pronóstico grave al hospital de La Paz. La Policía Municipal de Madrid ha regulado el tráfico de la zona e investiga lo ocurrido.