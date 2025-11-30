Grave una mujer de 68 años tras sufrir un atragantamiento en un restaurante en Arganzuela

Archivo - Ambulancia del Samur-PC - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 68 años se encuentra hospitalizada con carácter grave tras sufrir este domingo un atragantamiento en restaurante situado en el distrito de Arganzuela, ha informado Emergencias Madrid en un comunicado.

Los servicios de emergencias han recibido un aviso sobre las cuatro de la tarde alertando del suceso. A su llegada, los sanitarios de Samur-PC han logrado revertir la parada cardiorrespiratoria que sufría la mujer.

Una vez estabilizada ha sido trasladada grave al Hospital 12 de octubre de la capital. Ha sido fundamental que, una mujer que estaba en el restaurante, ha comenzado a hacer maniobras de RCP y ha buscado y colocado un desfibrilador semiautomático (DESA).

Desde Samur insisten en la importancia de los primeros respondientes y en la formación en primeros auxilios de los ciudadanos. Policía Municipal de Madrid ha escoltado el convoy hasta el hospital.