El Grupo Especial de Rescate en Altura de la Comunidad reduce un 7,7% sus intervenciones en 2025

El Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de la Comunidad de Madrid ha reducido un 7,7% el número de intervenciones realizadas en la Sierra en el año 2025, con 285 en total, frente a las 307 del año anterior.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha visitado este domingo la base operativa del cuerpo, situada en el Parque de Bomberos de Navacerrada, y ha manifestado que "tener que actuar menos siempre es buena noticia", según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Novillo ha atribuido este dato a "las campañas de recomendaciones a la población" que está llevando a cabo este grupo y ha alertado sobre la "falsa sensación de seguridad" que da la Sierra "por estar tan cerca de Madrid y no tener grandes cumbres", donde "las condiciones pueden cambiar de manera inmediata".

"Hay que estar muy atentos y, cada vez que hacemos alguna actividad en la Sierra, informarse bien, estar bien equipados y tener muy clara la ruta y nuestras capacidades a la hora de afrontarla", ha subrayado.

La mayoría de las ocasiones en las que se requirió el servicio de este equipo especializado fue por asistencia a personas accidentadas o que sufrieron algún problema de salud, 218 en concreto, mientras que 67 tuvieron como objeto la localización de excursionistas extraviados. Además, se precisó del uso del helicóptero en el 65% de los casos (108), mientras que en el 35% restante se utilizaron medios terrestres.

Los días de mayor demanda fueron los fines de semana y festivos, coincidentes con la asistencia masiva de aficionados a la montaña, que acuden con el fin de practicar deporte, disfrutar de la naturaleza o realizar otras actividades de ocio.

RECOMENDACIONES DEL GERA

Entre las recomendaciones para montañeros o excursionistas, el GERA aconseja llevar siempre el teléfono móvil completamente cargado, con la aplicación My112 instalada, para su pronta localización. En caso de emergencia, si se avisa al 112 con esta App, se recibe la posición exacta de la persona, reduciendo notablemente el tiempo del rescate y, por tanto, disminuyendo el riesgo para quienes hayan sufrido el percance.

Además, la opción de Tracking activada permite que desde el Centro de Emergencias se puedan consultar las posiciones registradas en los 10 días anteriores a la comunicación, lo que puede resultar de gran utilidad para localizar a personas perdidas o desorientadas.

CASI 6.000 ACTUACIONES 1998

Desde que el GERA fue creado en 1998 para ofrecer una respuesta especializada a las emergencias que se producen en la montaña, el cuerpo ha alcanzado casi las 6.000 intervenciones, actuando en rescates o búsquedas de personas accidentadas o extraviadas y también en las que requieren de medios de ascenso o descenso de víctimas.

El grupo dispone de un helicóptero y su personal operativo está compuesto de un oficial jefe, un jefe supervisor (jefe de base), siete mandos intermedios (jefes de turno y un coordinador), 54 rescatadores repartidos en seis turnos, así como los tres pilotos y dos mecánicos de la aeronave.

Además, desde 2023, coincidiendo con su 25º aniversario, se integraron al servicio seis sanitarios del Servicio de Urgencia Médica regional (SUMMA112), con el fin de mejorar la atención. En diciembre de 2024 se sumó uno más, ascendiendo a siete sus componentes.

Asimismo, durante todo el 2025, el cuerpo ha contado con la incorporación de un sanitario todos los días del año, algo que Novillo ha considerado "un salto de calidad" y que convierte al GERA en "uno de los grupos de rescate más reconocidos a nivel europeo".