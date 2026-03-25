El grupo de hip hop VKR celebrará su 30 aniversario con un concierto gratuito el 30 de mayo en Torrejón

Para conmemorar el 30 aniversario del primer disco del mítico grupo torrejonero del hip hop VKR, el alcalde ha acordado con ellos celebrar una gran fiesta con un concierto especial gratuito. - AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo de hip hop VKR (Verdaderos Kreyentes de la Religión del Hip Hop celebrará su 30 aniversario con un concierto gratuito el 30 de mayo en su ciudad, Torrejón de Ardoz, ha anunciado el Ayuntamiento en un comunicado.

El concierto coincide con las tres décadas desde el lanzamiento de su primer disco, 'Más ke dificultad'. El lugar elegido es el recinto de conciertos de El Ferial, a las 21 horas, y formará parte del Urban Festival 2026, cuyo cartel completo se presentará más adelante.

El acuerdo del concierto ha sido anunciado este miércoles por el alcalde, Alejandro Navarro Prieto, acompañado por el concejal de Juventud, Urbanismo y Vivienda, Víctor Miranda, junto a tres de los componentes de VKR, Kultama, Sr. Tcee y FJ Ramos.

Verdaderos Kreyentes de la Religión del Hip Hop (VKR) es un grupo pionero de rap español formado en Torrejón de Ardoz en 1994, integrado en la actualidad por Sr Tcee, Kultama, Zarman, FJ Ramos, y DJ Big Falanges.

Son considerados figuras claves en el hip hop español, famosos por su estilo de orgullo de barrio. Durante su trayectoria han destacado por haber trabajado en la autoedición para mantener el control de su música. VKR convirtieron en seña de identidad musical el código postal de Torrejón, 28850, muy presente en sus rimas.