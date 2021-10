Grupo Mixto no es "negacionista por defecto" y se abre a hablar de rebajas fiscales siempre como cordón sanitario a Vox

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Madrid, constituido por los cuatro ediles agrupados en la estrategia Recupera Madrid, no es "negacionista por defecto", lo que se traduce hasta en hablar de rebajas fiscales con el Gobierno, siempre con su objetivo de constituirse como "el cordón sanitario a Vox".

En un desayuno con prensa, con sándwiches mixtos incluidos como guiño al grupo, el concejal Luis Cueto ha subrayado que, en todo caso, su filosofía pasa por "ser más agresivos en la rebaja de impuestos para quien lo pasa mal y más agresivos en subir a quienes salen más beneficiados". "Es importante atender la situación donde la gente lo ha pasado mal pero no a multimillonarios", ha resumido.

El Grupo Mixto ha puesto el acento en que "casi el único impuesto que pagan los multimillonarios" es el IBI, después de apuntar a posibles offshores, por lo que resulta "hiriente" esta rebaja impositiva, anunciada el pasado viernes en rueda de prensa por el gobierno de José Luis Martínez-Almeida al presentar el proyecto de ordenanzas fiscales.

Cueto también ha confirmado que por el momento no ha habido contactos por parte del Gobierno y ha señalado que ellos no son "negacionistas por defecto, cuando hay grupos que siempre votan 'no' por principio".

"Ya nos pasó en la ordenanza de Movilidad. Nosotros votaremos 'depende': si usted (en referencia a Almeida) deja de cargarse Madrid Central, claro que votaremos a favor", ha argumentado, tras insistir que en Recupera Madrid no tienen vocación de presentarse a unas elecciones.

"Nuestro objetivo es ser el cordón sanitario de Vox, que parece que nadie lo quiere ser. Se trata de hacer innecesario el apoyo de Vox, que tiene una frustración enorme porque han perdido su capacidad de chantaje", ha continuado Cueto.

"ESTARÍAMOS DISPUESTOS HASTA A HABLAR DE REBAJAS FISCALES"

El edil José Manuel Calvo ha puesto de relieve que "la aritmética ha cambiado" esos frentes formados por PP, Cs y Vox y la oposición progresista. "Con nuestra ruptura damos una mayor flexibilidad porque estamos libres de ataduras porque no nos presentamos a unas elecciones", ha argumentado el concejal.

José Manuel Calvo ha abogado, con el presupuesto como telón de fondo, a "sentarse con el Gobierno". "Estaríamos dispuestos hasta a hablar de rebajas fiscales", ha apuntado el concejal, después de definir como "marketing" la rebaja impositiva de 65 millones, 60 de ellos correspondientes al IBI, en la propuesta de ordenanzas fiscales. "Es marketing una rebaja de 60 millones en un presupuesto de 5.000 millones", ha resumido.

Las prioridades de Recupera Madrid pasan por la vivienda y las ayudas sociales. Por eso presentarán una enmienda para que se aumente el personal de Servicios Sociales para gestionar más rápidamente el Ingreso Mínimo Vital.

En cuanto a la vivienda, en el Grupo Mixto consideran que el Gobierno municipal "no da seguridad jurídica al decir que no va a cumplir con la ley". En Recupera Madrid apuestan por un modelo que no tiene nada que ver con "millonarios que especulan desde Madrid y que encarecen la ciudad". "Queremos una ciudad para los madrileños", ha resumido Luis Cueto.