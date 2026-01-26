Los grupos municipales de PSOE y Vox irán al funeral en La Almudena y MM dice que "lo estudiará" si recibe invitación

Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagores en el punto de las vías donde tuvo lugar el accidente de trenes de Adamuz, a 24 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, Andalucía). - Guillermo Morales - Europa Press

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de PSOE y Vox en el Ayuntamiento de Madrid han confirmado su asistencia a la misa funeral que se celebrará este jueves en La Almudena por las víctimas de Adamuz, mientras que Más Madrid ha señalado que "todavía no han recibido ninguna invitación", aunque lo estudiarán si les llega finalmente la notificación para asistir acto.

"No hemos recibido ninguna invitación por ahora, lo he confirmado con mis compañeras de la Asamblea de Madrid y no hemos recibido ninguna invitación", ha trasladado en rueda de prensa la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.

En este sentido, ha señalado que con este funeral la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, busca ser "centro de atención" y "protagonista", al mantener su celebración a pesar de que Gobierno y Junta de Andalucía acordasen posponer la celebración del Homenaje de Estado.

Por su parte, la portavoz socialista, Reyes Maroto, ha confirmado que ella sí estará, "como en todos los funerales", aunque ha deslizado que "no tiene mucho sentido" su celebración después del aplazamiento del homenaje de Gobierno y Junta.

"En cualquier caso, todo recuerdo a las víctimas y también a los heridos que todavía se están recuperando de ese grave accidente, pues desde luego es bienvenido y por tanto asistimos", ha afirmado Maroto.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, también ha confirmado su asistencia al funeral para "rezar por el alma de todos los fallecidos y estar con sus familiares". "También para mostrar desde la capital de España, nuestra solidaridad y nuestro apoyo emocional", ha resaltado Smith.

Desde el PP, el portavoz municipal, Carlos Izquierdo, ha subrayado que "hay que estar con las víctimas", que la celebración de la misa es "adecuada" y que los concejales populares estarán presentes. "Las víctimas así lo requieren y yo creo que va a venir bien para todos", ha remarcado.