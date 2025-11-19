La Guardia Civil desaloja las viviendas del acuartelamiento de Torrelaguna por riesgo estructural

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha ordenado el desalojo completo de las viviendas del acuartelamiento del Puesto de Torrelaguna tras detectar un avance significativo de grietas en el edificio y la existencia de cuevas en el subsuelo que impediente garantizar la seguridad.

Responsables de la Comandancia de Madrid comunicaron en la víspera la situación a los ocho guardias civiles y sus familias que residen en el inmueble, según ha informado este miércoles el Instituto Armado en un comunicado.

Un informe técnico concluye que las patologías estructurales han progresado de forma notable y recomienda evacuar el edificio, reconstruido íntegramente en los años 40. Las dependencias oficiales del puesto ya habían sido trasladadas a instalaciones municipales a finales de 2024 ante el deterioro del cuartel.

La Guardia Civil ha señalado que adoptará las medidas necesarias para dar una solución habitacional a los efectivos y familiares afectados, cuyas necesidades se canalizarán a través del Negociado de Personal de la Comandancia de Madrid.