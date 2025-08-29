La Guardia Civil detiene a dos personas y desmantela un punto de venta de droga en Colmenar Viejo

Droga y material para su corte y preparación incautado por la Guardia Civil en Colmenar Viejo - GUARDIA CIVIL MADRID
Europa Press Madrid
Publicado: viernes, 29 agosto 2025 11:30
MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de droga en la localidad madrileña de Colmenar Viejo, en el marco de una operación bautizada como 'Rodro' y en la que han sido detenidas dos personas de 24 y 31 años como presuntos autores de delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana, que alertó de un posible piso en el que se estaría traficando con sustancias estupefacientes, según ha precisado la Guarida Civil, que finalmente llevó a cabo en la víspera la entrada y registro de la vivienda tras realizar las comprobaciones oportunas.

En el interior del domicilio se intervinieron unos 28 gramos de hachís, así como diverso material y herramientas para el corte y preparación de la droga. La operación ha sido desarrollada por agentes de la Guardia Civil de Colmenar Viejo en colaboración con la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

